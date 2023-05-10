Minikler bahar şenliğinde gönüllerince eğlendi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Sümer Park Ortak Yaşam Alanı Amfi Tiyatro'da düzenlediği etkinlik İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Çocuk Şube Müdürlüğünün minikler için hazırladığı sirk ve animasyon gösterilerinin sergilendiği etkinlikte miniklerin eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları gösteriler izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinlikte öğrenciler ve aileleri şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erdem, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, eğitmenler, kreş öğrencileri ve aileleri katıldı.