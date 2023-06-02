İhlas Haber Ajansı

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Minikler Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezlerindeki oyun odalarında kalan minikleri Hacivat-Karagöz gösterisi ile buluşturdu.


Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Yaşam Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin çocukları oyun odalarında çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiyor.


Benusen, Yeniköy ve Mardinkapı Kadın Yaşam Merkezindeki oyun odalarından faydalanan 700 minik Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı.


Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın kursiyerler ve çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

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