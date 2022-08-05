Minikler mezuniyetlerini oyun havalarıyla kutladı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ne bağlı Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki okul öncesi eğitim faaliyetlerine katılan çocuklar, 8 aylık eğitimin ardında mezuniyetlerinin coşkusunu oyun havaları oynayarak kutladı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin belediye bünyesinde açılan okul öncesi eğitim faaliyetlerine katılıp bir yandan ilkokul eğitimi öncesinde hazırlık yaptığı, diğer yandan eğitici ve öğretici etkinlikler yoluyla sosyalleştikleri belirtildi. 8 ay önce başlayan çok amaçlı eğitim serüveni mezuniyet coşkusuyla tamamlandı. 4-6 yaş grubundaki 300 çocuğun kayıt yaptığı merkezde mezun olan minikler, açık alanda düzenlenen kutlama etkinliği ile sevinçlerini paylaştı. Oyun havaları ve Kürtçe müzikler eşliğinde zaman zaman halay çektiler.

Sevinçleri gözlerinden okunan minik çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Körhat Mahallesi'nde bulunan Solin Çok Amaçlı Çocuk Merkezi'nde açık alanda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara, eğitim süreci boyunca görev yapan hocaları da destek vererek yalnız bırakmadı. Çocuklarının, Bağlar Belediyesi tarafından sunulan eğitici ve öğretici faaliyetler sayesinde çok güzel bir süreç geçirdiğini belirten aileler, çocuklarının başarısı ve adaptasyonu için her türlü imkan sağlandığını kaydederek Başkan Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.