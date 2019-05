MİSİAD Güneydoğu Bölge Başkanlığı'na Fırat Özmen getirildi

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır İl Başkanı Fırat Özmen, MİSİAD Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı'na getirildi.

Merkezi Ankara'da bulunan MİSİAD Diyarbakır İl Başkanı işadamı Fırat Özmen, MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel tarafından Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı'na getirilerek kendisine bölge başkanlığı mazbatası verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, dava adamı, devletini bayrağını, milletini halkını seven Diyarbakır İl Başkanı Fırat Özmen'i, gayretli çalışmalar neticesinde Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığına getirmeyi uygun gördüklerini ve bölge başkanlığı mazbatasını verdiklerini ifade etti. Öncel, “İnanıyoruz ki böylesi değerli insanlarımız her zaman güzel hizmetlere imza atacaktır. Bizler MİSİAD ailesi olarak davasına sadık her kim olursa olsun kapımız her zaman açıktır. Allah'ın izni ile güzel ülkemizde evliyalar diyar Diyarbakır'da güzel günlerimiz olacaktır. Allah'a şükürler olsun ki, çıktığımız yolda mahcup olmadan yürümeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Ben yani Feridun Öncel kesinlikle hiçbir zaman siyaset peşinde asla değilim ve hiçbir beklentim yok. Devletimize ihanet edenler mutlak suret ile bedelini ödeyecekler” dedi.

“Diyarbakır'a insanlık adına güzel hizmetler yapacağız”

Kendisine verilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğini belirten Fırat Özmen ise, Genel Başkan Feridun Öncel'e bu kutsal görevi kendisine layık gördüğünden dolayı teşekkür etti. Özmen, “İnşallah bu insanlık şehrimizde, bölgemizde, Diyarbakır'ımızda insanlık adına güzel hizmetler yapacağız. MİSİAD olarak madde menfaat peşinde koşmayacağız insanlık peşinde koşacağız. Çalışmalarımız kapsamında bölgemizde resmi daireler, kamu kurum kuruluşları ve STK'ları ziyaret edeceğiz görüş alış verişinde bulunacağız. Koltuk sevdamız asla olmayacaktır. Allah'ın izni ile bu kutsal görevi yürütmek ve Diyarbakır'a en güzel hizmetleri yaparak layık olmaya çalışıyorum. Bizim amacımız doğuyu ve batıyı birleştirmek, yerli üretimi güçlendirmektir. Bizim hiç bir siyasi bağlantımız yok amacımız milli ekonomiye yön vermek bu oluşumda bunları yapmak için Güneydoğu Anadolu başkanlığı görevi bize verilmiştir" diye konuştu.