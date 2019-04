MİSİAD örgütlenmeye tüm hızıyla devam ediyor

Merkezi Ankara'da bulunan Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Türkiye'nin her tarafına il ve ilçe başkanlıkları kurmaya devam ediyor.

2014 yılında Genel Başkan Feridun Öncel tarafından kurulan MİSİAD Türkiye'de bir çok il ve ilçede başkanlıklar oluşturarak büyümeyi sürdürüyor. Türkiye'nin 70 il ve ilçesinde teşkilatlanan yurt dışında da 30 şubesi bulunan MİSİAD'ın Genel Başkanı Feridun Öncel, Diyarbakır İl Başkanlığı için de 21 Nisan 2018 tarihinde iş adamı Fırat Özmen'i başkanlık koltuğuna uygun görerek mazbatasını verdi.

"Amacımız yerli üretimi güçlendirmektir"

Kendisine verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek için mücadele ettiğini belirten MİSİAD Diyarbakır İl Başkanı iş adamı Fırat Özmen, “Değerli Genel Başkanımız Feridun Öncel derneğimizin Diyarbakır mazbatasını bana uygun görüp vermiştir, ben de Allah'ın izni ile bu kutsal görevi yürütmek ve Diyarbakır'a en güzel hizmetleri yaparak layık olmaya çalışıyorum. Bizim amacımız doğuyu ve batıyı birleştirmek, yerli üretimi güçlendirmektir. Bizim hiç bir siyasi bağlantımız yok amacımız milli ekonomiye yön vermek bu oluşumda bunları yapmak için Diyarbakır'daki görev bize verilmiştir. Bu nedenle değerli genel başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Fırat Özmen'in Diyarbakır için büyük bir şans olduğunu ve görevini de layıkıyla yerine getirdiğini belirten MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel ise, “Diyarbakır mazbatasını değerli kardeşim Fırat Özmen'e verdik hayırlara vesile olsun. Fırat Özmen kardeşim Diyarbakır'da saygın ailelerden bir değerdir. Kendisi davasına sadık insanlıkta çok güzel insani yardımları ile tanınan önemli bir şahsiyettir. İnşallah el birliği ile güzel hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Hayırlara vesile olsun. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun her zaman kapımız açıktır devletini milletini bayrağını seven kim olursa olsun derneğimizde yeri her zaman vardır. Diyarbakır evliyalar şehridir Diyarbakır'a güzellikler yakışır bizlerde en iyi hizmeti Diyarbakır'da görmek istiyoruz” diye konuştu.