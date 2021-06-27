Mısır tarlasındaki domuzlar tedirginliğe neden oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mısır tarlasında görülen domuzlar vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mısır tarlasında görülen domuzlar tedirginliğe neden oldu. Arazide otlanan koyunlar arasına karışan domuzlar, vatandaşların fark etmesi üzerine koyun sürüsünden ayrılarak mısır tarlasının içinde gözden kayboldu. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden çiftçi, daha sonra çevredeki vatandaşları uyararak doğa yürüyüşünde çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini aktardı.