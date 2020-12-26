Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

2.
Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü sahasında 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Erkan Engin, Şefik Öner, Burak Celep
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Ümit Karaal (Anıl Şahin dk. 81 ?), Serkan Yavuz (Abdullah Çetin dk. 86 ?), Emrah Taysı, Erman Bulucu, Zeki Korkmaz, Mansur Çalar (Samet Katanalp dk. 81 ?), Oğuzhan Öztürk, Mesut Can (Batuhan Kurt dk. 63), Sinan Akaydın, Halil İbrahim Sönmez (Muhlis İstemi dk. 88 ?)
Sancaktepe Futbol Kulübü: Ahmed Furkan Özdemir, Mert Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Erdinç Pekgöz (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 46), Muharrem Cinan, Doğan Ateş, Orkun Tırpancı, Deniz Kılıç (Mehmet Abdullah Çobak dk. 61), İlker Avşar, Erhan Şentürk, Ulaş Şimşek (Onur Ural dk. 46)
Goller: Erman Bulucu (dk. 37), Sinan Akaydın (dk. 47), Mesut Can (dk. 59) (Amed Sportif Faaliyetler), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 69) (Sancaktepe Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Oğuzhan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler), Muharrem Cinan, Orkun Tırpancı, Doğan Ateş, Mehmet Tayfun Dingil (Sanacaktepe Futbol Kulübü)