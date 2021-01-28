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Misli.com 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Manisaspor: 1

Misli.

com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Manisaspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek, ikinci yarıya 3 puanla başladı.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Demokrat Özgür, Muzaffer Satıcı, Faruk Yağlı


Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Enes Keskin, Baran Işık (Maksut Birben dk. 16), Reşo Akın, Okan Dernek, İbrahim Has, Ferhat Çoban, Hakkı İsmet Şimşek (Murathan Buruş dk. 62), Onat Kutay Kurt, Mustafa Emre Can, Mustafa Fuat Gölbaşı (Mustafa Pınar dk. 89 ?)


Manisaspor: Abdulkadir Taşdemir, Yusuf Tekin, Halil İbrahim Yazğılı (Muhammed Furkan Kaplan dk. 79 ?) Kaan Aşnaz, Çağrı Gülcü, Muammer Umut Kezgin, Berkay Tekin, Mehmet İncenacak, Serhat Maden, Bahtiyar Dolma, Berk Akıncı (Buğra Tayfur dk. 74)


Goller: Mustafa Fuat Gölbaşı (dk. 26), Onat Kutay Kurt (dk. 65) (Diyarbekirspor), Serhat Maden (dk. 58) (Manisaspor)


Sarı kartlar: Maksut Birben, Enes Keskin, Reşo Akın (Diyarbekirspor), Berkay Tekin, Bahtiyar Dolma (Manisaspor)

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