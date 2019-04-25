Mızraklı DİŞTİ'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri (DİŞTİ) ve Batı İlçe Otogarı'nda incelemelerde bulundu.

Mızraklı, çalışma alanlarında denetimlerini sürdürüyor. İncelemelerde ilk olarak DİŞTİ ve Batı İlçe Otogarı'nda yürütülen faaliyetlerle ilgili müdürlüklerden bilgi alan Mızraklı, alanda devam eden peyzaj çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi. Terminallerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve yeni görevden dolayı tebrikleri kabul eden Mızraklı, talep ve önerileri dinledi. Daha sonra terminalde ticari amaçlı hizmet veren esnaf ve otobüs firmalarının çalışanlarını ziyaret eden Mızraklı, esnafın sorun ve taleplerini not ederek çözüm için gerekli adımların atılacağını bildirdi.