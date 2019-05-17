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Mızraklı, Diyarbakır 1.sanayi esnafıyla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, 1.

Sanayi Sitesi ve Marangozlar Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.


1. Sanayi Sitesi ve Marangozlar Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Mızraklı, esnaflarla bir araya geldi. Mızraklı'ya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. İlk olarak Yenişehir İlçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ne giden Mızraklı, site yönetimi ve esnaflar tarafından karşılandı. Yönetim binasına geçen Mızraklı, burada yöneticilerle görüşerek sanayi sitesi ile ilgili bilgi aldı.


Mızraklı görüşmenin ardından Marangozlar Sitesini ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileyen Mızraklı, bir dükkanda esnaflarla buluştu. Sorun ve talepleri dinleyen Mızraklı, Diyarbakır'ın ekonomik durumu üzerine istişarede bulundu.

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