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Mızraklı Doç. Dr. Hilmi İsi'n cenaze törenine katıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.

Dr. Hilmi İsi'n cenaze törenine katılarak ailesine baş sağlığı dileklerinde bulundu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hilmi İsi'n cenaze törenine katıldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törene Mızraklı'nın yanı sıra dekanlar, öğretim görevlileri ve birçok öğrenci katılım gösterdi. Cenaze töreninde konuşan Mızraklı, Doç. Dr. Hilmi İsi'n dokunduğu her yerde her öğrencisinde, her insanda ve kendi bilim alanında izler bırakmış bir ağabeyi olduğunu söyledi. Mızraklı, “Duyanın içinin yanmayacağı, herkeste iyi bir tat bırakan, temiz bir ruh, iyi bir dost, acısı hepimiz açısından büyük. Sadece akademi, üniversite için değil bir kent için bir coğrafya için de büyük bir kayıp. Lice'de başlayan yolcuğu yine kendi toprağında son buluyor ama izleri baki olacak. Bıraktığı eserler, yazılar baki olacak. Ruhu şad, yeri cennet olsun” dedi.


Konuşmanın ardında İsi ailesiyle görüşen Mızraklı, baş sağlığı dileklerini iletti.

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