Mızraklı Doğu İlçe Otogarı'nda incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Doğu İlçe Otogarı'nı ziyaret ederek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili alanda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yer alan Doğu İlçe Otogarı'nda yapılması planlanan çalışmalarla ilgili alanı inceledi. Esnafla bir araya gelen Mızraklı'ya Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, meclis üyeleri ve birim amirleri eşlik etti.

İlçe garajının sahasını gezen Mızraklı, ilgili birim amirlerinden bilgi alarak, Doğu İlçe Garajı'nın yenilenmesi için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyi inceledi, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti. Denetimin ardından garaj esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Mızraklı, sorun ve talepleri dinleyerek, esnafın yaşadıkları sorunları çözmek için gerekli özenin gösterileceğini ifade etti.

Mızraklı ve beraberindekiler daha sonra ilçe garajı karşısında bulunan iş yerinde okuduğu kitaplarla kitaplık kuran esnafı ziyaret ederek tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.