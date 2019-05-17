Mızraklı, engelli empati odalarını test etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü'nün Sümerpark yerleşkesi içinde inşa edip hizmete açtığı engelli empati odalarını inceledi.

İlk olarak, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için kaldırım takip tuğlaları, basamaklı engeller ve gündelik yaşamda ev içinde kullanılan aksesuarlardan oluşan karanlık odayı gezen Mızraklı, görme engellilerin kullandığı beyaz baston ile yürüyerek ve masada sürahide bulunan suyu bardağa aktarmaya çalışıp, yaşadığı zorlukları yanında bulunanlarla paylaşarak, hizmete açılan odada emeği geçenlere teşekkür etti.

Karanlık odada görme engelliler bir araya gelen Mızraklı, karanlık odayı farkındalık oluşturmak amacıyla herkesin test etmesi gerektiğini ifade etti. Engelli vatandaşlar tüm önerilerinin kendileri için bir görev olduğuna vurgu yapan Mızraklı, görme engellilerin karanlık odada eksik buldukları malzemeler konusunda isteklerinin yerine getirileceğini söyledi. Görme engelli vatandaşlarda, inşa edilip hizmete açılan karanlık oda ve diğer çalışmalar için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Karanlık oda testinin ardından işitme engelliler için ses izolasyonu ile ayrı bir bölme ile oluşturulan empati odasına geçen Mızraklı, burada yapımı tamamlanan oda ile ilgili personellerden bilgi aldı ve odaya geçip işaret diliyle iletişim kurmaya çalıştı. Yapılan bu çalışmanın oldukça değerli olduğuna değinen Mızraklı, odaya girildiği anda dış dünya ile bağlantının kesildiğini, insanın bir süre sonra mecbur kalarak işaret diliyle derdini anlatmaya çalıştığını ve işaret dilinin ne kadar önemli olduğunu burada kavradığını aktardı.

9 toplu taşıma aracı engellilerin hizmetinde olacak

Yakın zamanda hizmet vermek üzere 4 daha sonra da 5 araç olmak üzere toplam 9 toplu taşıma aracını engellilerin hizmetine sunacaklarının müjdesini veren Mızraklı, 2 aracın rampalı ortopedik, 2 aracın ise görme engellilerin kullanımına uygun şekilde dizayn edildiğini belirtti. Engelli vatandaşların, 9 toplu taşıma aracına ALO 153'ten ulaştığında araçların, engellileri bulundukları yerden alarak gidecekleri yere ulaştıracağını dile getiren Mızraklı, engelliler için oluşturulan araç filosunu geçen zaman içinde büyüteceklerini söyledi.