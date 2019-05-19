Mızraklı göletleri inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çınar ilçesi Halkapınar, Karaçbelik ve Bayırkonak mahallelerinde yerel üreticiyi desteklemek amacıyla yapılan tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerini yerinde inceledi. Halkapınar mahallesinde hayvan içme suyu için inşa edilen gölet ile ilgili teknik personellerden bilgi alan Mızraklı, gölette teknik ve fiziki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara hız verilmesini istedi. Lavraların popülasyonunun önüne geçmek için gölete balık bırakılması gerektiğini belirten Mızraklı, ayrıca gölet içinde yeşeren yosunlardan da gübre üretimi yapılabileceğini ifade etti.

Halkapınar Mahallesi'ndeki gölet incelemesinden sonra Karaçbelik Mahallesi'ne geçen Mızraklı, burada üretici çiftçilerle bir araya gelip, tarım alanları ve üretilen tarımsal ürünlerle ilgili fikir alış verişinde bulundu. Karaçbelik Mahallesi'nde yer alan tarımsal sulama göletinin kapasitesi ve sulama ile elde edilen çeltik miktarını öğrenen Mızraklı, üretimin aksamadan devam etmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

Son olarak Bayırkonak tarımsal sulama göletinde incelemelerde bulunan Mızraklı, üreticilerin ve teknik personelin tespit ettiği eksiklikleri dinledi. Tespit edilen eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışacaklarını ifade eden Mızraklı, mahallede ikamet eden vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çocuklarla yakından ilgilendi.