Mızraklı, hayvan bakım merkezini gezdi

Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni denetleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, kent yaşamının bir parçası olan sokak hayvanları için yeni bir plan hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Elazığ yolu üzerinde yer alan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni denetledi. Teknik eleman dahil 21 kişinin görev yaptığı, yıllık ortalama 5 bin sokak hayvanının tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve bakım hizmetlerinin gerçekleştiği merkezde Mızraklı, teknik personelden yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgi aldı. 300 köpek ile 70 kedinin kaldığı bakım evinin engelli, ampute, hasta, annesiz yavrular ve anneli yavrular bölümlerini gezen Mızraklı, personelin zor şartlarda bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi. Emeklerinden dolayı personele teşekkür eden Mızraklı, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yeniden derlenip toparlanması gerektiğini ifade etti.

“Sokak hayvanları yeni bir plan hazırlanacak”

Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, ameliyat ve röntgen odalarını da gezen Mızraklı, kullanılan ilaçlar ve ilaç stokları ile ilgili bilgi aldı. Bakım evinin kent merkezi dahil 17 ilçede hizmet yürüttüğünü, yine kentin farklı adreslerine bırakılan kedi evinin çalışma prensiplerini öğrenen Mızraklı, ilçelerde de Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Sokak hayvanlarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğunun altını çizen Mızraklı, sokak hayvanları ile ilgili yeni bir plan hazırlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Belediye Meclis Üyeleri'nin de eşlik ettiği, denetimde son olarak alan içinde oluşturulan kedi evini gezen Mızraklı'ya, hayvan sahiplendirme ve küpelendirilip tekrar alındıkları yerlere bırakılan hayvanlar ile ilgili bilgiler verildi.