Mızraklı: "Hep birlikte çalışıp başarılı olacağız"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Sur Belediye Başkanı Cemal Özdemir ile birlikte Ulu Cami önünde vatandaşlarla ve Yanık Çarşı esnafı ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan başkanlar, tebrikleri kabul etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden öneri ve taleplerini dinleyen Mızraklı, kent ile ilgili kararları hep birlikte alacaklarını ve hep birlikte çalışarak başarılı olacaklarını söyledi.

Mızraklı, yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi

Mızraklı, daha sonra yerli ve yabancı turistlerle bir arala geldi. Başkan Mızraklı Filipinler'den gelen turistlerle bir süre sohbet edip, kendilerini Diyarbakır'da görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra esnaflarla sohbet edip sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirten Mızraklı, çarşı esnafının sorunlarını dinleyip çözüm noktasında çalışacaklarını ifade etti. Esnafın yoğun ilgisinden ve samimi duruşundan dolayı teşekkür eden Mızraklı, ayrıca çarşıda alış veriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Mızraklı'dan Hevsel Sosyal Tesisleri'ne ziyaret

Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Köşk'te faaliyet yürüten Hevsel Sosyal Tesisleri'ne geçti. Burada restoran, kır kahvesi ve düğün salonu olarak kullanılan alanları gezen Mızraklı çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mızraklı daha sonra, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.