Mızraklı, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Adnan Selçuk Mızraklı, ilçe belediyelerin başkanları ile bir araya gelerek sorunları masaya yatırdı.

Yerel yönetim anlamında sorunların daha hızlı çözümü ve vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Kültür Ve Kongre Merkezi'nde ilçe belediyelerin başkanları ile bir araya geldi. Kentte yaşanan sorunların masaya yatırıldığı buluşmada genel sekreter yardımcıları, daire başkanı ile belediye meclis üyeleri de yer aldı.

"Kent Konseyi çalışmalarına ağırlık verdik"

Toplantı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayından bugüne kadar farklı alanlarında yürüttüğü çalışmaların yer aldığı video gösterimiyle başladı. Video gösteriminin ardından konuşan Başkan Mızraklı, yakın zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği'nin (GABB) yeniden oluşumuyla ilgili sürecin başlayacağını söyledi. GABB'ı aktifleştirmeleri gerektiğinin altını çizen Mızraklı, GABB bünyesinde belirlenecek kurul ve heyetlerden sonra ciddi bir çalışmanın içine gireceklerini ifade etti. Birçok başlıkta eksikliklerinin bulunduğunu aktaran Mızraklı, yaz aylarını en verimli şekilde geçirip eylülde önemli adımlar atmaları gerektiğini dile getirerek, dünyanın hiçbir yerinde şuan devam eden tarzda ilaçlama yapılmadığını belirtti. Dünyada ve Türkiye'de ilaçlama örneklerini sıralayan Mızraklı, ilaçlama konusunda daha bilimsel ve etkili bir çalışmayla eski alışkanlıklarını bir kenara bırakmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Mızraklı'nın konuşmasının ardından ilçe belediye başkanları, çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. İlçe belediyelerinin başkanları, kentte yaşanan sorunları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak koordinasyonla aşabileceklerini dile getirdikten sonra toplantı sona erdi.