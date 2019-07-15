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Mızraklı kan bağışında bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Selçuk Mızraklı, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulundu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ofis Ekinciler Caddesi'nde Kızılay'a ait kan bağış aracında kan verdi. Belediye Meclis üyelerinin de eşlik ettiği kan bağışında Mızraklı, araçta çalışma yürüten personellerle tek tek tokalaşarak emeklerinden ötürü teşekkür edip başarılar diledi.


Kan bağış aracında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Mızraklı, daha sonra form doldurarak muayene bölümüne geçti. Burada kan değerleri ile tansiyonu ölçülen Mızraklı daha sonra araç içinde oluşturulan sedyeye geçerek kan bağışında bulundu. Bir ünite kan bağışında bulunan Mızraklı'ya Kızılay personelleri soda ikram etti. Günlük kaç kişinin kan bağışı yaptığını öğrenen Mızraklı, kan bağışlarının yaygınlaştırılması amacıyla neler yapılabileceği hakkında görevli personellerle fikir alış verişinde bulundu.

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