28'incisi düzenlenen Olağan Kent Konseyi Toplantısı'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Diyarbakır Kent Konseyi 28. Olağan Toplantısı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'nın ve 121 bileşeninin temsilcilerinin katılımıyla Kültür ve Kongre Merkezi tiyatro salonunda yapıldı. Olağan toplantıda Kent Konseyi'nin geçmiş dönem çalışmalarının sinevizyon gösterimi yapıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı katılımcıları selamlayarak, herkesin çok özlemini duyduğu salonların böyle dolu olduğu toplantıların, beraberce dertlere derman olmaya çalışan, çözüm üretmeye çalışan bir araya gelişlerin uzun zamandır eksildiğini söyledi. Başkan Mızraklı, "Bu eksikliğin telafi edilmesinde emeği geçen katılım gösteren hepinizi tekrar tekrar saygıyla selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Mızraklı, Kent Konseyi Başkanı seçildi.