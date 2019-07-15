Mızraklı: "Kentin turizm alanlarını artıracağız"

Selçuk Mızraklı, Çınar ilçesine bağlı Şimşek Mahallesi'nde bulunan ve Karacadağ volkanik patlamasıyla oluşan kraterde incelemelerde bulundu.

Başkan Mızraklı'ya meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti. Krateri dolaşan Başkan Mızraklı ve beraberindekiler, kraterin kent turizmine kazandırılması için atılacak adımları görüştü. Krateri görmek isteyen vatandaşlar ve turistler için kratere giden yolun iyileştirilmesi gerektiğini belirten Mızraklı, “Diyarbakır'da keşfedilmeyi bekleyen birçok turizm noktası var. Buralarda yapacağımız çalışmalarla kentin turizm alanlarını artıracağız. Karacadağ'da patlama sonucu oluşan bu doğal krater de bu yerlerden birisi. Bugün burada yaptığımız inceleme kapsamında krateri yerli ve yabancı doğaseverlerin ziyaret edeceği bir alana dönüştürmek için çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Mızraklı, ayrıca kent turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Sur ilçesi Mardinkapı - Kabe Köprü hattındaki çalışmaları tamamladıklarını ve diğer turizm alanlarına yönelik iyileştirme çalışmalarını da yapacaklarını söyledi.