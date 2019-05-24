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Mızraklı, Kırklar Dağı'nda incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Kırklar Dağı’nda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Kırklar Dağı'nda incelemelerde bulundu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve beraberindekiler Kırklar Dağı'nda incelemelerde bulunarak, daha önce yapıların yer aldığı yıkım kararıyla molozların bulunduğu alandaki çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Mızraklı, mahkeme kararıyla iptal edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi ile ilgili beraberindekilerle fikir alış verişinde bulunurken, belediye meclis üyesi ve ekoloji aktivisti Zeki Kanay, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası listesinde yer alan, birçok endemik bitki türünü bünyesinde barındıran Hevsel Bahçeleriyle ilgili bilgi verdi.

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