Mızraklı, sanat atölyesi tarafından üretilen ürünleri inceledi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı sanat atölyesinin atık malzemelerden ürettiği ürünleri inceleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, oluşturulan heykel ve peyzaj malzemelerinin kullanılacağı kavşak ile parkları gezerek personellerle fikir alış verişinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı sanat atölyesinde incelemelerde bulundu. Kentin park ve kavşaklarında kullanılacak olan heykeller, oturma grupları, çeşitli araç ve gereçler hakkında personellerden bilgi alan Mızraklı, atık ve kullanılmayan malzemelerden üretilen heykelleri yakından inceledi. Peyzaj anlamında personellerle görüş alış verişinde bulunan Mızraklı, özellikle park ve kavşaklarda kullanılacak malzemelerin bir temasının ya da hikayesinin olması gerektiğini söyledi. Atık malzemeden üretilen heykel ve diğer peyzaj ürünlerinin oldukça değerli olduğunu belirten Mızraklı, çalışmalarından dolayı personelleri tebrik ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini de kutladı.

Atık malzemeden üretilen heykel ve çeşitli peyzaj malzemelerinin hangi alanlara bırakılacağı konusunda personellerle görüş alış verişinde bulunan Mızraklı, malzemelerin kullanılacağı alanda fizibilite çalışmalarının yürütülmesini istedi.

Mızraklı, parkta biriken çöpleri topladı

Kayapınar ilçesinde yer alan Hafız Akdemir Parkı için yürütülecek çalışmalarla ilgili alanda personellerle fikir alışverişinde bulunan Mızraklı, çevrede biriken çöpleri topladı. Parkta vatandaşlarla bir araya gelen Mızraklı'ya, trafikte seyreden araçlar korna çalarak selam verdi. Hafız Akdemir Parkı'nın ardından Mızraklı, ilgili personellerle birlikte Fırat ve Mezopotamya Bulvarları'nda incelemelerde bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Organik Pazar Yeri'ni gezen Mızraklı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile ilgili günlük programını tamamlayarak farklı çalışma alanlarına geçti.