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Mızraklı'dan MEKSA Vakfı'na ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme (MEKSA) Vakfı Diyarbakır Eğitim Kampüsü’nü ziyaret ederek kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme (MEKSA) Vakfı Diyarbakır Eğitim Kampüsü'nü ziyaret ederek kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdürüyor. Mızraklı, Yenişehir ilçesi Sümerpark yerleşkesinde yer alan MEKSA Diyarbakır Eğitim Kampüsü'nü ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Mızraklı'ya meclis üyeleri ve daire başkanları eşlik etti. Vakıf yetkilileri ve kursiyerler tarafından karşılanan Mızraklı, kampüsü gezerek, kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceleyip, verdiği emeklerin karşılığını bulması için yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini belirten Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi ile MEKSA Vakfı'nın ortak çalışmalar yürütebileceğini vurguladı.


Kursiyerler hazırlayıp çerçevelettiği bir tabloyu Mızraklı'ya hediye etti. Vakıf yöneticileri ve kursiyerler ziyaret için Mızraklı'ya teşekkür ederken, Mızraklı ise çalışmalarında başarılar diledi.

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