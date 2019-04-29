Mızraklı'dan Zerzevan Kalesi'ne ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Zerzevan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti. Mızraklı, yetkililerden kalede yürütülen kazı çalışmaları ile bilgi aldı. Yürütülen çalışmalarla ilgili hazırlanan harita ve dosyaları inceleyen Mızraklı, kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanları gezdi. Mızraklı, öncelikli olarak günümüze kadar yıkılmadan gelen yapıları inceledi. Daha sonra kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu alanı gezen Mızraklı, yürütülen kazı çalışmalarıyla detaylı bilgi aldı. Turistlerin en çok ziyaret ettiği Mithras tapınağını da inceleyen Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi'nin kalenin çevresinde yapılacak yollar ve çevre düzenlemelerini de not alarak alandan ayrıldı.