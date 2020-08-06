Mobilya aldı, girdiği çekilişle sıfır kilometre araç kazandı

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM'de mobilya alan Mustafa Demir isimli vatandaş, çekilişe katıldı, sıfır kilometre otomobil kazanınca gözlerine inanamadı. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla talihli, ailesiyle birlikte otomobilini teslim aldı.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerini ödüllerle göndermeye devam ediyor. Ziyaretçilerden Mustafa Demir isimli vatandaş, yaptığı alışverişle otomobil çekilişine katılma hakkı elde etti. Noter ve Milli Piyango Dairesi huzurunda yapılan kurada Mustafa Demir, sıfır kilometre bir araç kazandı. Demir, kazandığı arabanın resmi işlemleri AVM yönetimi tarafından yapıldıktan sonra, yetkililerden anahtarını teslim aldı.

"Kazandığımızı ziyaretçilerimizle paylaşacağız"

Ceylan Karavil Park AVM yatırımcılarından Halim Karavil, Allah'ın kendilerine imkanlar verdiğini, kendilerinin de kentlerine yatırım yaptıklarını söyledi. Bu yatırımları Diyarbakır insanıyla paylaştıklarını belirten Karavil, "Böyle bir kampanya düzenledik, bunu da arkadaşımızla paylaştık. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyoruz. Hep böyle inşallah kazandığımızı Diyarbakırlı hemşehrilerimizle, ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep böyle paylaşacağız" dedi.

Talihli Mustafa Demir ise mobilya aldıklarını, mobilyadan dolayı böyle bir çekiliş nasip olduğunu ifade etti. Talihli Demir, "Çok güzel bir duygu. Tabi herkes gibi bir beklenti vardı. Ama böyle ciddi bir şekilde olacağını beklemiyorduk. Çıkınca şaşırdık, mutlu olduk" diye konuştu.