Moda tasarımcısı Köroğlu, hem defile yapacak, hem de ödül alacak

Ünlü moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu, özel olarak tasarladığı birbirinden şık yaz koleksiyonuyla Didem Taslan, Aysel Nizam, Bensu Gürses, gibi birbirinden güzel ve deneyimli mankenlerin podyumda boy göstereceği 'Altın Melek Ödül' töreninde Glamour Vav markasıyla hem güzel bir defileye imza atacak, hem de 'Yılın En Başarılı Moda Tasarımcısı' ödülünü alacak.

Son zamanlarda yaptığı birbirinden başarılı modellerle moda dünyasının en çok aranan ismi haline gelen ünlü moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu, yaz koleksiyonuyla Altın Melek Ödül töreninde moda rüzgarı estirecek.

Modaya yön veren isimlerin başından gelen Emrullah Köroğlu, Türkiye'de bir marka haline gelen Altın Melek Ödül töreninde moda severlere muhteşem bir gece yaşatacak. Moda severlerin adeta büyüleneceği büyük defilede başarılı moda tasarımcısı Köroğlu, moda dünyası ile ilgili açıklamalar yaptı. Haute Couture ile kadınların kendilerini özel hissettiğini belirten Köroğlu, “Glamour Vav markasıyla çok şık ve kaliteli giysiler ürettim ve çok iyi bir konum elde etmeyi ve ayrıca dünyanın her yerinden moda severleri etkilemeyi başardım. Bütün bunları kalite, iyi desenler, güzel tasarımlara ve elbette ki çok çalışmama borçluyum” dedi.