Modacı Andıç; "Kumaş tercihi önemli"

Moda konusunda kumaş tercihinin de çok önemli olduğunu belirten Andıç moda ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü modacı Cafer Andıç, “Moda konusunda her zaman kumaş benim için ön planda oldu. Çünkü iyi bir kumaş tasarımın kalitesini belli eden en önemli etmendir. Türkiye'de üretilen kumaşların dünyada çok daha iyi yerlere geleceğine de inanıyorum” dedi.

Dünya çapında ses getiriyor

Cafer Andıç düzenlediği defileler sayesinde de dünya çapında ses getirmeyi başarıyor. Yakın zamanda planladığı ünlü mankenlerin katılacağı defile ile önemli bir organizasyona imza atmayı amaçlayan Andıç, bu sayede salgın yüzünden uzun bir süredir ara verilen moda dünyasına da önemli bir dönüş yapmayı hedefliyor. Tasarımların ve şık kumaşların bir araya gelerek özel görünümler oluşturacağı defile için açıklama yapan Andıç “Halihazırda pek çok ünlü isme kumaş ve tasarım konularında destek veriyorum. Özellikle yurt dışındaki tasarımcılar için de önemli destekler sunuyorum. Yakında gerçekleşecek defile de dikkatleri bir kez daha Türkiye'ye çekmiş olacak" diye konuştu.