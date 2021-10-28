İhlas Haber Ajansı

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Motor tutkunları, Cumhuriyetin 98'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı

Diyarbakır’da motor tutkunları bir arala gelerek, Cumhuriyetin 98’nci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla kenti turlayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla kutladı.

Diyarbakır'da motor tutkunları bir arala gelerek, Cumhuriyetin 98'nci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla kenti turlayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla kutladı.


Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park içerisinde bir araya gelen motor tutkunları, burada hazırlıklarını tamamladıktan sonra polis eşliğinde belirlenen güzergahta kenti turladı. Motosiklet grubu, ellerinde bayraklarla şehir turu attıktan sonra, bu akşam Kayapınar ilçesinde yapılacak Cumhuriyetin 98'nci yıl dönümü nedeniyle meşaleli etkinlikte yer alıp 75 Parka geçerek turlarını sonlandırdı.

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