Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan motosikletli kurye Mehmet Aktay, Yusuf B. idaresindeki 34 VK 084 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kurye Mehmet Aktay yola savruldu. Yaşanan kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aktay, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.