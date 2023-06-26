İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet üzerine uzanıp yolculuk eden gençler ölüme davetiye çıkardı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki genç, sürdükleri motosikletin üzerine uzanıp trafikte ölüme davetiye çıkardı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki genç, sürdükleri motosikletin üzerine uzanıp trafikte ölüme davetiye çıkardı.


Alınan bilgilere göre, Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi'nden şehir merkezine doğru seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, bir anda trafiği tehlikeye sokup, canlarını hiçe sayarak motosiklet üzerine uzanıp yola devam etti. Korku dolu yoluculuk uzun süre devam ederken, o anlar başka bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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