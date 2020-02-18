MS hastası kadın 4 ayda 19 kilo verdi

Diyarbakır'da yaşayan 55 yaşındaki MS hastası Aynur Atik, aşırı kilolarından dolayı robot tedavisi göremediği ve kemer takamadığı için diyetisyene başvurdu. Atik, diyetisyeninin kendisine uyguladığı program sayesinde 4 ayda 19 kilo vererek robot tedavisi görmeye başladı.

MS hastası 55 yaşındaki Aynur Atik, aşırı kilolarından dolayı doktora başvurdu. Doktor kendisine robot tedavisi ve kemer uygulamasını önerdi. Yapılan tetkikler sonucu Atik'e aşırı kilolarından dolayı uygun kemer bulunamadı. Uygun kemer bulunamadığı için robot tedavisinden mahrum kalan Atik, aşırı kilolarından kurtulmaya karar vererek uzman diyetisyen arayışına girdi. Diyetisyen Bahar Altın'la görüştükten sonra diyet yemek listesi sepeti uygulanan Atik, 4 ayda hiçbir spor ve egzersiz yapmadan 19 kilo vererek 100 kiloya kadar inip istediği görünüme ve sağlığa kavuştu.

“Bel altından felçli ve hiç hareket etmeden 4 ayda 19 kilo verdi”

Atik'in MS hastası olduğunu belirten diyetisyen Bahar Altın, hastanın robot tedavisi görmesi gerektiğini söyledi. Hastanın oluşan kilodan dolayı istediği kemere giremediğini aktaran Altın, “Biz de ilk önce bu amaçla kilo vermeye başladık. Tabi bu amaçla kilo vermeye başlanırken daha çok güzel şeylere varmaya başladık. 119 kilodan 100 kiloya düştük. Bu süreçte MS hastalığından dolayı oluşan atakları da geride bıraktık. Atak derken, uyuşma, yutkunma, çok idrara çıkma, kabızlık gibi sıkıntılarımız vardı ve bunlardan dolayı doğan depresyonel bir hal vardı, bunlarla mücadele ettik. İlk önce diyet listesi verdik. Daha sonra epilepsi hastası bir kızı da olduğu için kendisi onunla pek ilgilenemiyordu. Kendi şirketimiz altında olan diyet sepeti şirketinden yemek yolladık. Bu yemeklerde 3 ana öğün, iki ara öğün şeklinde yolluyorduk. Bu da ona kolaylık sağlamaya başladı. Yaklaşık 4 ayda hiç hareket etmeden kendisi bel altından da felç bir hastamız sıfır hareket ile 19 kilo verdi. Bundan sonraki aşama biz 19 kilo verdik ve hala hedeflediğimiz bir kilo var. MS hastalığından dolayı doğan hafıza güçlüğü var. Biz aynı zamanda bununla da çok mücadele ettik. Omega 3 değeri olan besinler verdik. Bütün MS hastalarımıza tavsiye ise kesinlikle beslenme tedavilerinden yararlanmaları lazım, kesinlikle tavsiye ediyorum." dedi.

“Evde hastalığınız ile birlikte oturmayın, bunun çaresi var”

28 yıldır MS hastası olduğunu ve bu süre zarfında hastalığı ile mücadele ettiğini kaydeden Aynur Atik, “28 yıldır MS hastasıyım, 28 yıldır sürekli mücadele ediyorum. Son dönemlerde hareketlerim baya kısıtlandı. Göbeğim oluştu, kilo aldım. Çünkü MS hastalarının ayakları var. Atak tedavisi geçirdiğim zaman kortizon tedavisi alıyorum. Bahar hanımın sayesinde bana uyguladığı diyet listesi ve yemek sepetinin diyet yemekleri ile ben şuan 19 kilo verdim. Son 3-4 ay içinde 119 kilodan 100 kilograma kadar düştüm. Önce şöyle eğilemezdim, ayak ayak üstüne atamazdım. Bakın şimdi kendim rahat bir şekilde ayak ayak üstüne atabiliyorum, rahat bir şekilde hiç zorlanmadan. Yemek çiğnerken yutkunma zorluğum vardı, su bile içerken sıkıntı yaşıyordum. Bunların hepsi gitti, hepsi çözüldü. Bağırsak sorunlarım vardı. Kabızlık sorunları gibi, idrar kaçırma gibi bu tür sıkıntıların hepsi bitti. Şuan 75, 80 kiloyu hedefliyorum. Evde hastalığınızla birlikte oturmayın, bunun çaresi var. Bunlardan yararlanıp faydalanın. Ben kendim için diyorum. Diyetlerden önce böyle değildim. Gayet şişman, hareketsiz öyle bir insansın. Yatağımda daha rahat ediyorum şimdi. Doktorum robot tedavisi alacağım dedi. Biz gittik oradaki görevli kemerlerin en büyüğünü getirdi bana uymadı, 'Ablacım bu son ayarda olan bir kemer' dediler. Bahar hanımın diyeti sayesinde benim göbek gitti, şimdi ben iki haftadır robot tedavisi almaya başladım. Her gün bir tane kolesterol ilacı alıyordum. Son 20 gün önce tahlil yaptırdık tamamen kolesterol bitti. Şekerim çok yüksekti düzene girdi Allah'a şükür. Şuan artık kolesterol ilacını kesti doktor, artık almayacağım. Şu üzerimdeki kıyafet geçen sene bana olmuyordu. Dolabın bir kenarında duruyordu, çok da severek almıştım, maalesef olmadığı için giyemiyordum. Ama şimdi gayet rahat bir şekilde giydim. Şimdi gönül rahatlığıyla istediklerimi giyebiliyorum” şeklinde konuştu.