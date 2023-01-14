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Muayeneye giden midibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Diyarbakır’dan Silvan ilçesine muayene için giden midibüsün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan Silvan ilçesine muayene için giden midibüsün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kent merkezinden Silvan ilçesine muayene için yola çıkan midibüs, sürücüsünün Oğuzlar mevkiinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılara Silvan ve şehir merkezinde hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Midibüs, çekici yardımıyla yoldan alındı.

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