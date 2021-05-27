Mühendis gibi yuva yapan kuşlar evin çatısını mesken tuttu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi'nde serçe kuşları, Aydın Akdeniz isimli vatandaşın evinin çatısını mesken tuttu. Duyarlı vatandaş, çatıya çamur ve otlardan ustaca yuva yapan ve yavruları olan kuşların rahatını bozmamak için yanlarına bile yaklaşmıyor.

İnkaya Mahallesi'nde doğayla iç içe yaşayan Akdeniz'in evinin çatısı kuşların mekanı haline geldi. Özellikle serçe kuşlarının mesken tuttuğu çatıya gelen kuşlar çatıya çamur ve otlardan ustaca yuva yapıp kalmaya başladı. Hayvanların rahatını bozmamak için yanlarına bile yaklaşmayan Akdeniz, uçmaya çalışırken düşen bazı yavru kuşları da eliyle tekrar yuvaya bıraktığını söyledi. Akdeniz, "Kaldığımız yer doğayla iç içe, her sabah kuş sesleriyle uyanıyoruz. Bu da bize huzur veriyor, evim tek katlı ve çatı altına saydığım kadarıyla 48 tane yuva vardı. Yırtıcı hayvanlardan korumak amacıyla bu yuvalara ailece sahip çıkıyoruz. Kuş yavrularında yumurta da gördük. Şu anda bazıları büyüdü ve uçmaya başladı. Ancak bu uçan yavru kuşlardan bazıları henüz uçma kabiliyetlerini tam kavrayamadıkları için yere düşüyorlar. Biz de onları alıp tekrardan yuvalarına koyuyoruz. Yakın komşularımız ve misafirlerimiz bize geldikleri zaman kuşlarla ilgilendiğim için esprili bir şekilde bana Kuşum Aydın diyorlar. Kuşlar merhamet duygusu gösteren ve sevgi gören yerlerde yuvasını yaparmış. Ailemizde herkes kuşları çok seviyor. O kadar alışmışız ki birbirimize, bizden hiç kaçmıyorlar, evimin çatısında yuva yapan bu serçe kuşlarla ilgilendiğim zaman bana huzur ve mutluluk veriyor" dedi.