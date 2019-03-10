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Muhtarlar Derneği Başkanın Ateş'ten sağduyu çağrısı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı olan Murat Ateş, tüm adayların yerel seçim süresince sağduyuyu elden bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı olan Murat Ateş, tüm adayların yerel seçim süresince sağduyuyu elden bırakmamaları gerektiğini söyledi.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi bir açıklama yapan Ateş, muhtarlık seçimleri için mahallede, köyde en az 6 ay ikamet etme zorunluluğunun bulunduğunu hatırlattı. Ateş, "Buna uymayanlar veya başvuruları eksik olanlar seçime girebilecek fakat seçimden sonra aldığı oylara bakılmaksızın seçim dışı kalacaktır. Ayrıca muhtar adaylarının sağduyulu davranmalarını, muhtarlık yüzünden olay çıkarmamalarını ümit ediyoruz. Muhtarlık seçimi şu aralar sıkça konuşulmakta seçim süresince ve bitimine kadar adayların birbirine husumet beslememeleri gerekmektedir. Tüm mevcut muhtar adayları arkadaşlarıma, aday olan diğer vatandaşlarımıza başarılar diler, muhtarlığın yan gelip yatma yeri olmadığını, kutsal bir görev olduğunu halkın hizmetkarlığına sınır olmadığını gecesini gündüzüne katarak çalışacaklarının bilinmesi gerektiği ifade ederim. Halka hizmet hakka hizmet şiarını daima ilke kabul etmeleri ve ayrıca bu seçimlere özellikle muhtarlık seçiminin kazasız belasız geçmesi en büyük dileğimdir" dedi.

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