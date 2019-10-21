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Muhtarlar randevu ve talep olmadan Vali Güzeloğlu'yla görüşebilecek

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla her çarşamba günü randevu ve talep olmadan muhtarlar Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlanarak sorun ve talepleri alınacak.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla her çarşamba günü randevu ve talep olmadan muhtarlar Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlanarak sorun ve talepleri alınacak. 'Muhtar Saati' olarak adlandırılan uygulamada muhtarlar hiçbir randevu ve talepte bulunmadan toplantıya katılarak sorunlarını dile getirebilecek.


Her fırsatta muhtarla bir araya gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, mahallerin sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Vali Güzeloğlu'nun talimatıyla her çarşamba günü randevu ve talep olmadan muhtarlar Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlanarak sorun ve talepleri alınacak. Her hafta çarşamba günü saat 14.00 ve 16.00 arasında Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Vali Güzeloğlu'nun başkanlığında Büyükşehir Belediyesi'nde görevli tüm daire başkanlarının katılımıyla muhtarlar ile görüşülecek. ‘Muhtar Saati' olarak adlandırılan uygulamada muhtarlar hiçbir randevu ve talepte bulunmadan toplantıya katılarak sorunlarını dile getirebilecek.

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