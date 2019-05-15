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Mültecilere Kızılay Diyarbakır Şubesi sahip çıkıyor

İnsan kaçakçıları tarafından farklı ülkelerden İstanbul’a götürülme vaatleriyle kandırılarak Diyarbakır’a getirilen mültecilere, Kızılay Diyarbakır Şubesi kol kanat gerdi.

İnsan kaçakçıları tarafından farklı ülkelerden İstanbul'a götürülme vaatleriyle kandırılarak Diyarbakır'a getirilen mültecilere, Kızılay Diyarbakır Şubesi kol kanat gerdi.


Afganistan, Pakistan, Özbekistan gibi ülkelerden Ankara ve İstanbul'a götüreceğiz denilerek Diyarbakır'a getirilen ve paraları alındıktan sonra sokağa atılan göçmenler Ramazan ayını zor şartlarda geçiriyor. Diyarbakır otogarında yaşam mücadelesi veren mültecilere Kızılay Diyarbakır şubesi yardım eli uzattı. Kızılay tarafından mültecilere Ramazan ayı başladığı günden bu yana, iftarda ve sahurda sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

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