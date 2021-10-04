MÜSİAD ve AFAD'dan örnek işbirliği

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Bozkuş, “Görevi devraldığımız 2 Mart 2021'den itibaren şehrimizdeki resmi kurumlarla koordineli çalışmamızın meyvesini bir kez daha alıyoruz. AFAD ile imzaladığımız protokol neticesinde farkındalık oluşturan ve bir o kadarda hayati öneme sahip güzel bir proje için bismillah dedik. İmzalamış olduğumuz bu protokol doğrultusunda MÜSİAD Diyarbakır bünyesinde bulunan iş insanlarımız ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 6 bin 300 kişiyi kapsayacak afet durumlarında acil yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verilecektir. Bu kapsamda 3 başlıktan oluşan temel afet eğitimi, yangın farkındalık ve K-B-R-N farkındalık eğitimlerini üyelerimizin iş yerlerinde ve fabrikalarına gidilerek verilecektir. Böylesi bir eğitimi AFAD olarak vermeleri bizleri mutlu etmişti. 2021 AFAD eğitim yılı kapsamına girmiştir. Tüm AFAD çalışanlarına ve eğitimi veren Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'a sonsuz teşekkür ederim” dedi.