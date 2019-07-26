Müşteri memnuniyetinde fark oluşturan Dicle Elektrik çalışanına başarı plaketi

Dicle Elektrik tarafından kısa süre önce sorumluluk bölgesinde bulunan 6 ilin tamamında kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezi'nde görev yapan ve görev alanlarında fark oluşturarak şirkete değer katan çalışanlara başarı plaketi ve ödül uygulaması başlatıldı. Çalışanlar arasında ilk başarı plaketini Diyarbakır'daki merkezde müşteri yetkilisi olarak görev yapan Murat Tekin aldı.

Başarı plaketi ve ödül törenine Dicle Elektrik Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü yetkilileri ile çalışanlar katıldı. Müşteri Memnuniyeti Merkezi'nin en başarılı çalışanı seçilen müşteri yetkilisi Murat Tekin'e başarı plaketini Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas verdi. Bu merkezlerde çalışanların karşılaştıkları zorlukları çok iyi bildiğini belirten Arvas, “Buraya gelen dertsiz kimse yok. Doğal olarak kimse buraya sizin halinizi hatırınızı sormaya gelmiyor. Gelenleri güler yüzle karşılamanız, onları mutlu bir şekilde göndermeniz bizim için çok önemli. Bizim iki tane yüzümüz var.

Bunlardan biri sahadaki arkadaşlarımız, diğeri de burada gelen müşterileri karşılayan sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Müşteri memnuniyeti konusunda iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Allah'ın izniyle çok kısa sürede çok daha başarılı işler yapacağız, ama sebat gerekiyor. Özel sektör dünyasında müşteri her halükarda haklıdır, yeter ki kişilikle ilgili bir saldırıda bulunmasın. Bizim görevimiz mümkün olduğunca onlara yardımcı olmaktır. Bunu da gördüğüm kadarıyla çok başarılı bir şekilde de yapıyoruz. Şahsınızda burada görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Müşteri memnuniyeti konusunda gösterdiği performans nedeniyle Murat Tekin'e ödülünü ise Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka verdi. Yaka, verdiği bu ödülün sembolik olduğunu ifade ederek "Şahsınızda Müşteri Memnuniyeti Merkezi'nde görev yapan tüm çalışanlarımıza, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.