"Müze Kompleksi ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi" ihalesi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılamaz duruma gelen Yenişehir'deki Müze Kompleksi için açık teklif usulü ile ihaleye çıktı. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda “Müze Kompleksi Ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi” adıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleşen ihaleye 42 firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan Başkanlığı'nda kurulan İhale Komisyonu, isteklilerin dosyalarında eksiklik olup olmadığını inceledi.

Muhammen bedelinin 330 bin lira olduğu ve 41 firmanın başvurusunun geçerli olduğu ihale, 1 milyon 321 bin lira bedelle gerçekleşti.