Müzik günlerinde gençlerin performansı beğeni topladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kent konservatuvarı müzik günleri nedeniyle sahne alma şansı yakalayan gençlerin performansı büyük beğeni topladı.

Birbirinden farklı müzik gruplarının sahne aldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'nın organize ettiği kent konservatuvarı müzik günleri etkinlikleri devam ediyor. İlk gün Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk sanat müziği topluluğu ve Grup Nostalji eski Yeşilçam müzikleri enstrümantal dinletilerinin ardından ikinci gün sahne alan Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi diller ve dinler korosunun performansı büyük beğeni topladı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müzik günlerinde liseli gençler, Türkçe ve Kürtçe ilahi şarkıları seslendirdi. Koro ve bireysel şekilde icra edilen dinleti vatandaşlardan alkış aldı.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi diller ve dinler korosunun ardından Efsunkar saz eserleri sahne aldı. Büyük bir ilgiyle dinlenen Efsunkar saz eserlerinin sahne performansı ile müzik günleri 2. günü geride bıraktı. 8 Şubat'ta sona erecek olan kent konservatuvarı müzik günlerinde dengbejlerden batı müziğine birbirinden farklı gruplar sahne almaya devam edecek.