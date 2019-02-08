Müzik günlerine yoğun ilgi devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kent konservatuvarı müzik günleri adı altında bu yıl ilkini düzenlediği, dengbej dinletisinden batı formlarının icra edildiği müziğe çok farklı grupların sahne alma şansı yakaladığı organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın bu yıl ilkini düzenlediği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kent konservatuvarı müzik günleri 4. gününü geride bıraktı. Dengbej dinletisinden batı formlarının icra edildiği müziğe birbirinden farklı grupların sahne aldığı organizasyonun 4. gününde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kent Konservatuvarı, Tigris oda orkestrası ve çit viola sound ekipleri müzikseverlerin karşısına çıktı. Yoğun ilgiden dolayı birçok kişi salon dışında kaldığı etkinlikte, ilk olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kent konservatuvarı her ses çok sesli koro ve solo konseri başlığında dinleyiciyle buluştu. Yöresel, Türk halk ve çağdaş müziğinden örnekler seslendiren gruba zaman zaman izleyicilerde eşlik etti.

Verilen 20 dakikalık aranın ardından Tigris oda orkestrası sahne aldı. Dinletiden önce grubun icra ettiği müzik, ne zaman kurulduğu ve gerçekleştirdikleri konserler hakkında müzikseverlere bilgiler verildi. Şefliğini Serhat Atalay'ın üstlendiği ve toplam 19 müzisyenin yer aldığı Tigris oda orkestrası batı müziğinden 8 parçayı izleyicinin beğenisine sundu.

Etkinliğin 4. gününün kapanışı Çit viola soundun 15. yüzyıldan günümüze anlatımı yoğun deyişler konseri ile son buldu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Tigris oda orkestrasına plaket takdim ederken, diğer sahne alan gruplara çiçek verdi.

4 Şubat'ta Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk sanat müziği topluluğu ve Grup Nostalji'nin dinletileriyle başlayan müzik günleri etkinliği, 8 Şubat'ta denbej dinletisi, zeybek-us akademi, Büyükşehir Belediyesi tef topluluğu konserleriyle ve Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğunun gösterisiyle sona erecek.