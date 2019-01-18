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Nasıranlı, Genç ASKON toplantısına katıldı

AK Parti’nin Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi başkan adayı ve ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı Genç ASKON toplantısına katıldı.

AK Parti'nin Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi başkan adayı ve ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı Genç ASKON toplantısına katıldı.


Nasıranlı, toplantıda, yerel seçimler arifesinde ilçenin işsizlik konusunun çözümü noktasında görüşlerini anlattı. İlçede birincil sorun olan işsizliğin giderilmesi ve istihdamın artırılması için genç girişimcilerin KOBİ olarak hükümetin üretime olan desteklerini anlatan Nasıranlı, yarının dinamik ekonomisinde yer alacak olan genç iş adamlarına işlerinin büyütülmesi ile ilgili destekleri anlatıp hükümetin bölgeye nasıl yatırım yapacaklarını hatırlattı.

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