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Nasıranlı: "Gittiğimiz her yerde tüm adaylarımızı tanıtıyoruz"

Seçim çalışmalarına devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, esnaf ve hasta ziyaretlerinde bulundu.

Seçim çalışmalarına devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, esnaf ve hasta ziyaretlerinde bulundu.


Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız verdi. Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında Şehiriçi Minibüs Kooperatifleri başkanlarını, Dicle Üniversitesi'nde yatan hastaları ve buğday pazarı esnafını ziyaret etti. Diyarbakır için çalıştıklarını belirten Nasıranlı, "Gittiğimiz her ilçede hem büyükşehir adayını hem o ilçenin adayını da tanıtıyoruz. Kayapınar ilçemiz büyük bir ilçe. Burada oturan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı diğer ilçelerde ya esnaf ya memur ya da diğer iş kollarında. O yüzden gittiğimiz yerlerde Diyarbakır için çalışıyoruz" dedi.

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