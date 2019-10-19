İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nasıranlı “Kadın elinin değdiği her alan sevgi tohumunun ekildiği yerdir”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile iki dönemdir bölgenin tek kadın muhtarı olan Dilek Demir’i ziyaret etti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile iki dönemdir bölgenin tek kadın muhtarı olan Dilek Demir'i ziyaret etti.


ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir'e 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile bir ziyaret gerçekleştirdi. Dilek Demir'in iki dönemdir bölgenin tek kadın muhtarı olduğunu belirten Başkan Nasıranlı, “Erkek egemen toplumumuzda kadının elinin değdiği her alanında sevgi tohumlarının ekildiğini yerinde gördük. Muradiye mahallemizde esnafıyla genciyle yaşlısıyla samimi bir dostluk kurmuş, bunun için ikinci kez seçilmiş muhtarımızı tebrik ediyorum. Kadının toplumda daha çok sahada hayatın her alanında olması gerektiğine ve toplumda böylelikle hoş görünün hakim olacağına inanıyorum muhtarımızın başarılarının devamını diliyorum. Kadına daha çok fırsat açılması gerekmektedir. Biz ASKON ailesi olarak atacağımız adımlarda buna dikkat edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.