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Nasıranlı Kayapınar'da esnafla bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, ilçede bulunan bir işletmenin açılışını yapıp esnafla sohbet etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, ilçede bulunan bir işletmenin açılışını yapıp esnafla sohbet etti.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Nasıranlı, Kayapınar ilçesinde esnaf bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Nasıranlı, 31 martta seçmenin kendilerini tercih etmeleri halinde Kayapınar ilçesini Türkiye'nin sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getireceklerini söyledi. Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm işletmelere her anlamda destek vereceklerini kaydeden Nasıranlı, “Bu anlamda hem ilçemiz hem de belediyemiz uygun. Bizim için en önemli olan şey, istihdamdır. Hedefimiz ilçemizde ve şehrimizde işsiz insanımızın kalmamasıdır. Bu anlamda çok ciddi projelerimiz var. Ortadoğu ülkelerinin yetkilileri ile görüşüp ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Açacağımız küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere hem altyapı hem üstyapı anlamında her türlü desteği vereceğiz” dedi.

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