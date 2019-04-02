İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Nasıranlı Kayapınar'daki seçimlere itiraz etti

AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.


AK Parti'den Kayapınar Belediye Başkanlığı için yarışan Av. Cevdet Nasıranlı, 31 Mart seçimlerinde ilçelerinde usulsüzlük yapıldığını savundu. İlçe Seçim Kurulu'na geçen Nasıranlı, tüm sandıklarda oyların tekrar hesaplanması için itirazda bulundu.


Konuyla ilgili bilgi veren Nasıranlı, Kayapınar ilçesinin oyları okunurken AK Parti okunduğu halde oy sayım cetvelini elinde tutan kişinin HDP'li olduğu için birçok yerde HDP'ye işaretleme yaptığının görüldüğünü söyledi. Nasıranlı, “Yine sayım verilerinde kaydırmalar yapılmıştır. Hala Kayapınar'ın oylarının sisteme girildiğini gördük. Bu konuda eksiklikler ve birçok ihmal tespit ettiğimiz için sıfırdan oyların sayılması ve tüm ihmalkarlığın, sıkıntıların çıktığına dair gerekli tespitlerin yapılması için özellikle itirazlarımızı yaptık, sonucunu tüm halkımızla birlikte bekleyeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.