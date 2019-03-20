Nasıranlı, Peyas'ta seçmenle bir araya geldi

AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, Peyas Mahallesi'nde seçmenlerle bir araya geldi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Nasıranlı, Peyas Mahallesi'nde seçmenle bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. Seçilmeleri halinde Peyas Mahallesi'ndeki tüm vatandaşların topularını vereceklerini belirten Nasıranlı, “Mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Vatandaşlara akıllı ve kendi enerjisini üreten evler vadediyoruz.Peyas halkı bize büyük bir tevuzu gösterdi, hepinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra Urfa yolunda bulunan seçim bürosuna geçen Nasıranlı, buradaki vatandaşlarla sohbet etti. İstihdam huzur ve güven için AK Parti'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Nasıranlı, “Halki bizi seçerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşması yapması için Diyarbakır'a davet edeceğiz” diye konuştu.

Seçim bürosunda bulunan 7 yaşındaki İrem Ecrin, Nasıranlı'ya sarılarak kendisi için yazdığı şiiri okudu.