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Nasıranlı seçim çalışmalarına devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmalarına devam ediyor.


Yaklaşık bir buçuk ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde, AK Parti'den Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında Diclekent ile Çölgüzeli mahallerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Gezdiği tüm yerlerde vatandaşlara ak belediyeciliği anlatan Nasıranlı, seçimleri kazanmaları durumunda gerçekleştirecekleri projeler ile ilgili de bilgi verdi.

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