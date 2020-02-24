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Nasıranlı ve Delil ailelerinin mutlu günü

Diyarbakır’ın tanınmış ailelerinden Nasıranlı ve Delil ailelerinin çocukları Adnan Nasıranlı ile Elvan Delil, dünyaevine girdi.

Diyarbakır'ın tanınmış ailelerinden Nasıranlı ve Delil ailelerinin çocukları Adnan Nasıranlı ile Elvan Delil, dünyaevine girdi.


Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan düğün töreni daha sonra ilahilerin okunması ile devam etti. Tören öncesinde damadın babası Abdullah Nasıranlı ve ağabeyi Av. Cevdet Nasıranlı misafirlerini kapıda karşıladı.


Düğün töreni ile ilgili konuşan ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, hayatlarını birleştiren genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Av. Nasıranlı, “Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran başta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat'a teşekkür ederiz. Darısı bütün bekar gençlerimizin başına” dedi.


Düğün sonunda damadın babası Abdullah Nasıranlı ve ağabeyi Av. Cevdet Nasıranlı misafirlerini kapıda uğurladı.

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