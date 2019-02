Nasıranlı: "Yerel yönetimlerin esas görevi halka hizmettir"

Seçim çalışmalarına devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, yerel yönetimlerin esas görevinin halka hizmet etmek olduğunu söyledi.

Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, 31 mart yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar Kapsamında esnaf ziyaretlerine devam eden Nasıranlı, esnafla konuşup sorun ve sıkıntılarını dinledi. Daha sonra konuşan Nasıranlı, Kayapınar ilçesinin önceliklerini ve nelerin yapılması gerektiğini bildiklerini söyledi. Tüm vatandaşları hiçbir ayırım yapmadan, fikri ve siyasi farklılıklarını gözetmeksizin kucaklayacaklarını kaydeden Nasıranlı, "Her evde en az bir çalışanın olacağı ilkesiyle bir çalışma yaparak tüm işsiz kardeşlerimizin çalışma imkanlarına kavuşmasını hedefliyoruz. Öncelikle ilçemize sanayicilerimizin yatırım yapmalarını sağlamak için belediye olarak alt yapı çalışmalarını hazırlamak ve bu yatırımcıların önünü açmak olacak. Bunun ilk temasını ASKON ile ilçemizde 5 adet fabrikanın açılmasının görüşmelerini yapıp bu müjdeyi mart ayı içinde halkımıza deklare etmek olacak. Bunun yanında yerli dinamikleri harekete geçirerek belediye öncülüğünde yerel ortaklıklara dayalı bölgemize uygun fabrikaların kurulmasının öncülüğünü yapacağız. İlçemizin her mahallesine uygun KOBİ boyutunda çalışmaların yapılmasının zemininin oluşmasını sağlamak, hedef ilimizde oluşacak her türlü ekonomik getiriden ilçemizin maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak olacak. İlçemizin ekonomik sorunlarının çözülmesi için halkımızın temel ihtiyaçlarından olan ekmeği halk fırınları kurarak halkımızın ucuz ekmek temin etmesini sağlayacağız. Yine temel ihtiyaçlarından olan sebze ve meyve ihtiyacını üreticiden direk temin edecek ve halkımıza sunacak sebze ve meyve satış tanzim mağazaları oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte ilçemize bağlı köylerde hem organik hem de sera alanlarında sebze ve meyve üretimini sağlayıp köydeki çiftçilerimiz ile ilçe tarımını buluşturup Türkiye'nin en bakir toprağı olan Karacadağ eteklerinde sebze ve meyve üretiminin yapılmasını sağlayacağız. Halkımıza hem taze hem ucuz sebze ve meyve alma imkanı sağlayacağız" dedi.

Bu projelerle köylerde çiftçilerin ekonomik olarak kalkınmış duruma geleceklerini belirten Nasıranlı, Kayapınar'ın her köşesinin hizmet görüp kalkınması için gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.